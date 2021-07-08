Bolu'da heyelan riski nedeniyle köy yolu ulaşıma kapatıldı
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Bolu'da heyelan riski nedeniyle köy yolu ulaşıma kapatıldı

Bolu'da heyelan riski nedeniyle köy yolu ulaşıma kapatıldı
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir köy yolu heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir köy yolu heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, ilçeye bağlı Gölcük köyü yolunu yaptıkları incelemenin ardından heyelan riski taşıdığı gerekçesiyle ulaşıma kapatarak, "Yol trafiğe kapalıdır" tabelası dikti.

Köy sakinleri de köyde 60 hanenin olduğunu, Bolu, Mudurnu ve Abant'a giden yolun ulaşıma kapatılmasıyla birlikte 1,5 kilometre uzunluğundaki yolun başka güzergahlar kullanılarak 14 kilometreye çıktığını, yollarının bir an önce açılmasını istediklerini ifade etti.

Köy yolunun tehlike arz ettiği, yapılacak çalışmanın tamamlanmasının ardından yolun ulaşıma açılacağını kaydedildi.

Bolu'da heyelan riski nedeniyle köy yolu ulaşıma kapatıldı
Bolu'da heyelan riski nedeniyle köy yolu ulaşıma kapatıldı
Bolu'da heyelan riski nedeniyle köy yolu ulaşıma kapatıldı
Bolu'da heyelan riski nedeniyle köy yolu ulaşıma kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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