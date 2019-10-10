10.10.2019 16:46

Bolu'da hayvanların ölümüne neden olana 20 bin lira ceza uygulanacak

Bolu Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararla hayvanları kontrolsüzce terk edenlere 3 bin lira, hayvan dövüştüren ve usulsüz çoğaltanlara 15 bin lira, hayvanlara eziyet eden ve hapsedenlere 8 bin lira, kasıtlı hayvan ölümlerinde neden olanlara 20 bin lira, trafikte hayvanlara çarpıp kaçanlara 2 bin lira, hayvanlara veteriner hekim dışında cerrahi müdahalede bulunan ve ırkının değişmesine neden olanlara bin lira para cezası yazılabilecek.

Bolu Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlığında gerçekleşti. 5 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Hayvan Hakları ve Çeşitli İşler Komisyonu tarafından hayvanları korumaya yönelik bir karara da imza atıldı. Gündemin üçüncü maddesine göre hayvanlara kötü muamele yapan veya ölümlerine sebep olan kişilere zabıta eliyle bin lira ile 20 bin lira arasında değişen para cezası verilmesi meclisin onayına sunuldu.

Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Cihan Tutal, 7 maddeden oluşan yaptırımlarla ilgili meclisi bilgilendirdi. Tutal bilgilendirmesinde, konunun iki komisyon tarafından detaylıca görüşülerek, hayvanlara kötü muamelede bulunanlara 7 maddelik bir yaptırımda bulunulması kararını oy birliği ile aldıklarını kaydetti. Söz konusu cezaları 5 bin 199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu'na ve yönetmeliklere bağlı kalarak belirlediklerini kaydeden Tutal'ın bilgilendirmesinin ardından 7 maddelik teklif meclis onayına sunuldu. Meclis üyeleri Türkiye'de diğer belediyeler için de emsal teşkil edecek teklifi oy birliği ile onayladı.

Meclisten geçen karara göre, zabıta müdürlüğü ekipleri artık Bolu Belediyesi sınırları içinde sahiplenilmiş hayvanları kontrolsüzce terk edenlere 3 bin lira, hayvan dövüştüren ve usulsüz çoğaltanlara 15 bin lira, hayvanlara eziyet eden ve hapsedenlere 8 bin lira, kasıtlı hayvan ölümlerinde neden olanlara 20 bin lira, trafikte hayvanlara çarpıp kaçanlara 2 bin lira, hayvanlara veteriner hekim dışında cerrahi müdahalede bulunan ve ırkının değişmesine neden olanlara ise bin lira para cezası yazabilecek. Söz konusu maddelerdeki ilgili hareketlerin tekrar edilmesi halinde ise ceza 3 katına çıkacak.

Teklifin resmileşmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da meclisi tebrik ederek, Türkiye'ye örnek bir karar olmasını diliyorum. Şunu da bilsin hayvan düşmanları, bu kararı almış olmak için almadık, uygulamak için aldık. Tüm belediye meclis üyelerimize bu konuda teşekkür ediyorum dedi.

Kaynak: DHA