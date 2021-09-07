Bolu'da hayvan koruma görevlisi olmak isteyenlere eğitim verildi
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Bolu'da hayvan koruma görevlisi olmak isteyenlere eğitim verildi

Bolu'da hayvan koruma görevlisi olmak isteyenlere eğitim verildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Kültür Sanat

Bolu'da hayvan koruma görevlisi olmak isteyenlere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Bolu'da hayvan koruma görevlisi olmak isteyenlere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitime 16 kişi katıldı.

Eğitime katılanlar, hayvan davranışları, hasta hayvan tayini, hayvan besleme ve bakımı ile ev hayvanlarının korunmasına yönelik sözleşme gibi konularda teorik eğitim aldı.

Bolu Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen sınava katılan 16 kişiden başarılı olanlara, hayvan koruma görevlisi belgesi törenle takdim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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