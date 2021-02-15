Bolu'da hava sıcaklığı 8-15 derece düşecek
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Bolu'da hava sıcaklığı 8-15 derece düşecek

15.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:35
Bolu'da hava sıcaklığı 8-15 derece düşecek

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, il genelinde hava sıcaklığının 8-15 derece azalacağını bildirdi.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, il genelinde hava sıcaklığının 8-15 derece azalacağını bildirdi.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan Bolu'da hava sıcaklıklarının 16 Şubat Salı gününden itibaren 8-15 derece azalmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar sürebileceği, buzlanma ve dona karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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