BOLU'DA HASTANEDE İFTAR SONRASI AŞI YOĞUNLUĞU
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BOLU'DA HASTANEDE İFTAR SONRASI AŞI YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, koronavirüs aşısı olmak için iftar sonrasını tercih eden vatandaşlar, hastanede yoğunluk oluşturdu.

BOLU'da, koronavirüs aşısı olmak için iftar sonrasını tercih eden vatandaşlar, hastanede yoğunluk oluşturdu.

Bolu'da koronavirüse karşı aşılama süreci devam ediyor. Vatandaşlar, tercihlerine göre Biontech ya da Sinovac aşılarını oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Aşı orucu bozmaz' fetvasına rağmen çok sayıda vatandaş, iftardan sonra aşı olmayı tercih etti. İftardan sonra aşının yapıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluştururdu. Çok sayıda kişi sırası gelince aşılarını oldu.

Aşı olanlardan Necdet Gökçe, "Ramazan dolayısıyla olağan böyle bir durum. Biz de bekledik. Oruç tuttuğum için bekledim. Diyanet'e inanmadım, kendi inancıma göre aşımı iftardan sonra oldum." dedi.

Kenan Karadağ ise, "Kalabalık var. Biontech aşısı oldum. Şimdi sağlığım iyi herhangi bir sorun yaşamadım. Ramazan nedeniyle iftardan sonra geldik." diye konuştu.

BOLU'DA HASTANEDE İFTAR SONRASI AŞI YOĞUNLUĞU
BOLU'DA HASTANEDE İFTAR SONRASI AŞI YOĞUNLUĞU
BOLU'DA HASTANEDE İFTAR SONRASI AŞI YOĞUNLUĞU
BOLU'DA HASTANEDE İFTAR SONRASI AŞI YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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