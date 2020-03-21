Bolu'da hastane personelinden steril maske üretimi
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Devlet Hastanesi, İzzet Baysal, Bolu, Güncel

Bolu'da hastane personelinden steril maske üretimi

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi personelinden oluşan gönüllü ekip, hastanedeki terzihane biriminde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla artış gösteren maske talebi için üretim yapıyor.

21.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:36
Bolu'da hastane personelinden steril maske üretimi

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi personelinden oluşan gönüllü ekip, hastanedeki terzihane biriminde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla artış gösteren maske talebi için üretim yapıyor.

Türkiye'de yeni tip koronavirüsün görülmesiyle her geçen gün artan maske talebine çözüm bulmak için harekete geçen Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, dikiş bilen gönüllü sağlık çalışanlarıyla maske üretme kararı aldı.

Kalıcı Konutlar Bölgesindeki Merkez Ünite'nde hazırlanan atölyede faaliyete başlayan gönüllü personel, hastane yönetiminin aldığı gerekli malzemelerle maske üretmeye başladı.

Günde ortalama 400-500 adet hijyenik maskenin hazırlandığı atölyede maskeler, dikim sonrası sterilizasyon biriminde yapılan işlemin ardından paketlenerek, hastane çalışanlarının hizmetine sunuluyor.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Gürdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs enfeksiyonunun Avrupa'da görülmesiyle tıbbi koruyucu ekipmanlara olan talebin her geçen gün giderek arttığına işaret ederek, bu artan talebi kendi imkanlarıyla karşılama kararı aldıklarını söyledi.

Hastane personelinin özverili ve gayretli çalışması ile bir planlama yaparak tıbbi maske üretimine başladıklarını anlatan Gürdal, "8 personelimizle günde yaklaşık 400-500 civarında tıbbi koruyucu ekipmanlardan tıbbi maske üretimine başladık. İnşallah ilerleyen günlerle kapasitemizi yükselterek bu sayıyı daha da artıracağız. Hastanemizin tüm kademelerindeki çalışanlarımızın özverili gayreti ile bu salgın hastalığı karşı en sıkıntısız şekilde hep beraber ilimizde mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Gürdal, maske üretim biriminde çalışan tüm elemanların hastane personeli olduğunu belirterek, "Dikiş konusunda tecrübeli arkadaşlarımızdan oluşturduk bu ekibi. 8 kişilik bir ekip. Kullandığımız malzeme tıbbi cerrahi maskelerde kullanılan kumaşların aynısı. Biz bu kumaşı piyasadan temin ederek, kendimiz keserek, normal tıbbi maske için ne gerekiyorsa onları kullanarak hazırladık. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Dışarıdan temin ettiğimiz cerrahi ve tıbbi maskeler steril değil. Bunların aynı zamanda bu işlemleri bittikten sonra sterilizasyon birimimize götürülerek sterilizasyonunu da sağlıyoruz. Personelimize steril edilmiş bir şekilde veriyoruz. Maskeleri piyasadaki maliyetinin 10'da biri fiyatına mal ediyoruz. Bu da bizim için önemli bir avantaj oldu." ifadesini kullandı.

Maske sıkıntısı çekmediklerini kaydeden Gürdal, stoklarında yeterli miktarda maske bulunduğunu, stoktaki maskelerin bitmesi ve temin edememe durumunda yedek olarak maske hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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