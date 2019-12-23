Bolu'da hasta ve yakınları muayene sırası beklerken spor yapıyorlar

23.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:36

Bolu'da hasta ve yakınları muayene sırası beklerken spor yapıyor.

Bolu İl Sağlık İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen çalışma kapsamında, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde hasta ve yakınları her pazartesi günü sabah saatlerinde muayene beklerken fizyoterapist eşliğinde egzersiz yapıyor.

Hasta ve yakınları bu şekilde hem sıralarını bekliyor hem de bekleme esnasında üzerilerindeki stresi atmış oluyor.

Kaynak: AA