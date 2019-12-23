Bolu'da hasta ve yakınları muayene sırası beklerken spor yapıyorlar
Haberler » Güncel » Bolu'da hasta ve yakınları muayene sırası beklerken spor yapıyorlar - Haber

Bolu'da hasta ve yakınları muayene sırası beklerken spor yapıyorlar

Bolu'da hasta ve yakınları muayene sırası beklerken spor yapıyor.

23.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:36
Bolu'da hasta ve yakınları muayene sırası beklerken spor yapıyorlar

'da hasta ve yakınları muayene sırası beklerken spor yapıyor.

Bolu İl Sağlık İl Müdürlüğü ve Gençlik ve il Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen çalışma kapsamında, Bolu Ünitesi'nde hasta ve yakınları her pazartesi günü sabah saatlerinde muayene beklerken fizyoterapist eşliğinde egzersiz yapıyor.

Hasta ve yakınları bu şekilde hem sıralarını bekliyor hem de bekleme esnasında üzerilerindeki stresi atmış oluyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler