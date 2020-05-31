Bolu'da halı sahalar 1 Haziran'a hazırlanıyor
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Bolu'da halı sahalar 1 Haziran'a hazırlanıyor

Bolu'da halı sahalar 1 Haziran'a hazırlanıyor Halı saha işletmecisi Bülent Soysal: "Cumhurbaşkanımızın açıklamasından hemen sonra telefonlarımız artık durmadı" Bolu'da, korona virüs ile mücadelede alınan sonuçların ardından 75 gün sonra müşterilerine kapılarını açacak olan halı...

31.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:16

Bolu'da halı sahalar 1 Haziran'a hazırlanıyor

Halı saha işletmecisi Bülent Soysal: "Cumhurbaşkanımızın açıklamasından hemen sonra telefonlarımız artık durmadı"

BOLU - Bolu'da, korona virüs ile mücadelede alınan sonuçların ardından 75 gün sonra müşterilerine kapılarını açacak olan halı sahalarda hazırlıklar tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde kapanan halı sahalar, 1 Haziran'dan itibaren kapılarını müşterilere açacak. Bolu'da da korona virüs tedbirlerine uyacak şekilde 1 Haziran'a hazırlanan halı sahalarda, dezenfekte işlemleri tamamlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında halı sahaların soyunma odası, kafeterya ve duş bölümleri kullanılmayacak. Öte yandan ayakkabı kiralama ve açık içecek satımı da yasaklandı.

Yaklaşık 80 günlük bir ara vermiştik. Bu arada zaten biz sürekli olarak temizlik ve dezenfekte işlemlerini rutin olarak gerçekleştiriyorduk. Tabi Cumhurbaşkanımızın aldığı karar doğrultusunda biraz daha hızlı hareket ederek, biraz daha yoğun yaparak hazırlıklı bir şekilde artık sporcularımızı başlama vuruşuna bekliyoruz.

"Etkinliklerini bitirdikten sonra sosyal mesafeyi koruyarak tesislerden ayrılacaklar"

Bolu'daki halı saha işletmecilerinden Bülent Soysal, müşterilerin etkinliklerini bitirdikten sonra sosyal mesafeyi koruyarak tesislerden hemen ayrılacaklarını söyleyerek, "Bu önlemlerde Cumhurbaşkanlığımızın açıklamış olduğu bazı önlemler var. Bu önlemler doğrultusunda artık soyunma odaları kullanılmıyor. Gelen müşterilerimiz, sporcularımız kendi şahsi araçları ile hazır bir şekilde gelecekler. Girerken ateşlerini ölçeceğiz. Stabil bir şekilde el dezenfektanlarını vereceğiz. Dezenfekte işleminin ardından maçlarını rahat bir şekilde oynayabilecekler. Akabinde daha öncesinde sporcularımız duş alabiliyorlardı. Artık pandemi süreci sona erene kadar duş işlemleri gerçekleşmeyecek. Sporcularımız buradaki etkinliklerini bitirdikten sonra sosyal mesafeyi koruyarak tesislerden ayrılacaklar" ifadelerini kullandı.

"Sürekli olarak telefonlarımız çalıyor"

Halı sahaların açılacağının duyurulmasının ardından sürekli olarak telefonlarının çaldıklarını söyleyen Soysal, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasından hemen sonra telefonlarımız artık durmadı. Sürekli olarak telefonlarımız çalıyor. Eski abonelerimiz, müşterilerimiz arayarak saatlerini yenileyerek gelmek istediklerini bize iletiyorlar. Biz de bu doğrultu da talebin yoğun olması insanların spor yapmayı ne kadar özlediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bu noktada inşallah yarından sonra bakalım sporcularımızı rahat bir şekilde ağırlayacağız" şeklinde konuştu.

Bolu'da halı sahalar 1 Haziran'a hazırlanıyor

Kaynak: İHA

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