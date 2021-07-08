Bolu'da haklarındaki hapis kararları onanan 8 FETÖ sanığı adliyede

BOLU'da, FETÖ/PDY'nin kentteki çatı yapılanması davasında haklarında verilen hapis kararları Yargıtay tarafından onanan 8 FETÖ sanığı adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, FETÖ/PDY'nin kentteki çatı yapılanması davasında haklarında verilen hapis kararları Yargıtay tarafından onanan 8 FETÖ sanığı adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin Bolu'daki çatı yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 34'ü tutuklu 118 sanıktan 79'una, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 28 Mayıs 2018 tarihinde 1 yıl 10 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Kararın ardından tutuklu ve tutuksuz sanıkların avukatları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna gitti. Kararların onanmasının ardından sanık avukatları Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nde temyiz haklarını kullandı. Yargıtay 16'ncı Dairesi de istinafın kararını aynen onayarak, sanıklar hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararları kesinleştirmiş oldu.Haklarında verilen kararlar onanan şüpheliler Aydın G., Mehmet Ö., Mehmet S., Durmuş Ö., Fedai Ö., Uğur K., Uğur A. ve Levent S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük