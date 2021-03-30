Bolu'da hafta sonu kurulan semt pazarları cuma gününe alındı
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Bolu'da hafta sonu kurulan semt pazarları cuma gününe alındı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da hafta sonu kurulan semt pazarları cuma gününe alındı

Bolu'da hafta sonu kurulan semt pazarlarının Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar gereği cuma günü yapılacağı bildirildi.

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Bolu'da hafta sonu kurulan semt pazarlarının Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar gereği cuma günü yapılacağı bildirildi.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odasından yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından il merkezindeki semt pazarlarında düzenlemeye gidildiği kaydedildi.

Açıklamada, cumartesi olan semt pazarlarının cuma gününe alındığı ifade edildi.

Gerede Belediyesinden yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar neticesinde ilçede kurulan pazarların günlerinde düzenlemeye gidildiği aktarıldı.

Gerede'de, cumartesi günleri kurulan kapalı hal pazarı ile hayvan pazarının cuma günü kurulmasının kararlıştırıldığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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