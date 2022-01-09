Hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Yeniçağa kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Yeniçağa kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden Hüseyin K. idaresindeki 19 SH 056 plakalı otomobil, Kuzuören köyü mevkisinde, aynı yöne giden Saim T'nin kullandığı 14 DT 927 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Özlem K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / İsmail Kabasakal - Son Dakika Haberleri

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