Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Bolu'dan Mengen istikametine seyreden Tuncay Ö. idaresindeki 67 AG 397 plakalı otomobil, Yeniçağa dörtyol kavşağında Mevlüt K. yönetimindeki 34 JL 0108 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Meryem K. ile Satı A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yeniçağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.