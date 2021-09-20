Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı.

Bolu'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolunda seyreden Mehmet C. idaresindeki 81 BK 502 plakalı otomobil, Abant kavşağında Zafer Ö'nün kullandığı 14 DV 113 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Araçta sıkışan sürücü Mehmet C, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Ambulansla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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