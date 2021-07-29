Bolu'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Bolu'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Bolu'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden Dursun Can T. idaresindeki 14 KM 878 plakalı hafif ticari araç, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Yaralanan sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bulvardaki trafik bir süre aksadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder