Bolu'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
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Bolu'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Bolu'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bolu'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden Dursun Can T. idaresindeki 14 KM 878 plakalı hafif ticari araç, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bulvardaki trafik bir süre aksadı.

Bolu'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Bolu'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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