Bolu'da Hacı Bektaş-I Veli Yılı Kutlama Etkinliği Düzenlendi

BOLU (Habermetre) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan 2021 Hacı Bektaş-ı Veli Yılı kutlama programına katıldı.

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu'nda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 2021 Hacı Bektaş-ı Veli Yılı Kutlama etkinliğinde "Anadolu'nun Nefesi Hacı Bektaş-ı Veli" video sunumu, Bolu Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretilerinden oluşan şiirlerin okunması, tiyatro gösterisi ve tasavvuf müziği dinletisi yapıldı.

Programda konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit; " Bizler, şanlı bir tarihin, yüce bir milletin, aziz bir vatanın ve kadim bir medeniyetin bahtiyar mirasçılarıyız. Çünkü temelinde, özünde; sevgi, muhabbet, fedakarlık, kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberlik olan başka bir devlet başka bir millet dünya üzerinde yok. Bizler tarih boyunca yüzümüzü yere düşürecek hiçbir yola başvurmadık. Aziz milletimiz tarih boyunca mazlumun, hakkın, hukukun yanında yer almış, zalimlerin karşısında durmuş ve nihayetinde adaleti yeryüzünde hakim kılmıştır. Nizam-ı alem kurarak gönüllerde müstesna bir yer edinmiş ve bugünlere kadar gelmiş, İnşaallah kıyamete kadar da böyle gidecektir. Tarihimizde sömürü, asimilasyon, başkalarının zafiyetinden faydalanma ve soykırım hiçbir zaman olmamıştır. Sadece sevgi, muhabbet, doğruluk, dürüstlük, anlayış, insanlık, yaratılanı yaratandan ötürü hoş görmek fikri ve felsefesi şiarımız olmuştur. Bu minvalde bizlere düşen böylesine büyük ve derinliği olan tarihimizi, kıymetli değerlerimizi anlamak ve onlara sahip çıkmaktır. Vefa borcumuzu ödemektir. Gönül coğrafyamızda ve dünyada soykırıma, kötü muameleye, insan hakları ihlaline maruz kalan her kim olursa olsun, sığınak olup her zaman zulmün karşısında durduk. Gönlümüzle, askerimizle, milletimizle, devletimizle mazlumların yanında yer aldık. Hatta öyle ki; Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun'una "Osmanlı Sultanları yeryüzünde Allah'ın temsilcisidir ve bütün mazlumların sığınağıdır. " yazmışız. Böyle bir kültürden, böyle bir medeniyetten geliyoruz. Örneğin; Ahmed Yesevi' nin yetiştirdiği binlerce alpereni, Baciyan-ı Rumlar, Ahiyan-ı Rumlar, Gaziyan-ı Rum'lar aldıkları muazzam eğitimlerle Horasan'dan Anadolu'ya, Balkanlara, Asya'dan Avrupa'ya, Kırım'dan Yemen'e varıncaya kadar bir medeniyet inşa etmişler, bu kadim toprakları bizlere vatan kılmışlardır" dedi.

Konuşmasının devamında öğrencilere hitap eden Bolu Valisi Ahmet Ümit; " Sizler bizim medar-ı iftiharımızsınız, geleceğimizsiniz. Sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ayrıca ifade etmek istiyorum. Sizler böylesine şanlı bir medeniyetin nesli olarak aslanla ceylanı bir arada bulundurabilecek bir ruh, gönül alemine ve genetik mirasa sahipsiniz. Günümüzde kardeş kardeşle geçinememektedir. Oysa aslanla ceylanı bir arada huzur içinde yaşatan bir kültürel mirasa sahibiz. Bunlardan, ders ve örnek almalıyız. İnanıyorum ki içinizden Hacı Bektaş Veliler, Yunus Emreler, Hacı Bayram Veliler çıkacaktır. Bu coğrafya bize bu sorumluluğu vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerimle hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin ecdadımıza layık, milli ve manevi değerlerimizi haiz birer evlat olarak yetişeceğinizden hiçbir tereddütüm yoktur. Bu vesileyle Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana, tüm gönül erenlerimizi ve vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi, hürmetle, saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Bu anlamlı programı düzenleyen başta idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum. " ifadelerine yer verdi.

Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi Müdürü Bayram Yıldız'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının yapıldığı etkinlik, Bolu Valisi Ahmet Ümit'in ve beraberindeki protokol üyelerinin etkinliği düzenleyen öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

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