Bolu'da güneşli havayı fırsat bilenler caddeleri doldurdu
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Bolu'da güneşli havayı fırsat bilenler caddeleri doldurdu

Bolu'da güneşli havayı fırsat bilenler caddeleri doldurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da, güneşli havayı fırsat bilerek caddeleri dolduran vatandaşlar 29 Nisan'da başlayacak tam kapanmaya destek verdi.

Bolu'da, güneşli havayı fırsat bilerek caddeleri dolduran vatandaşlar 29 Nisan'da başlayacak tam kapanmaya destek verdi.

Bolu, illere göre haftalık vaka sayı haritasında yüz bin kişide 504 vaka olarak açıklandı. Kentte vaka sayılarının hızlı bir şekilde yükseliş göstermesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar caddelerde yoğunluğa neden oldu. 29 Nisan'da başlayacak ve Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edecek olan tam kapanma öncesinde caddelerde insan seli yaşanan kentte polis ekipleri anons yaparak uyarılarda bulundu. Denetimlerin de sıklaştırıldığı il genelinde kurallara uymayanlar hakkında polis ve jandarma ekipleri idari para cezaları uyguluyor.

Kapanmayı olumlu karşıladılar

Son 1 ay içerisinde vaka sayılarının artarak devam ettiği Bolu'da, alınan kapanma kararı vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Kapanmanın daha önce alınması gerektiğini de düşünen vatandaşlar, yasakların vaka sayılarının düşmesinde faydasının olacağını belirttiler. - BOLU

Bolu'da güneşli havayı fırsat bilenler caddeleri doldurdu
Bolu'da güneşli havayı fırsat bilenler caddeleri doldurdu
Bolu'da güneşli havayı fırsat bilenler caddeleri doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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