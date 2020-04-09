Bolu'da gözetim süresi dolan 140 kişi evlerine gönderiliyor
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Bolu'da gözetim süresi dolan 140 kişi evlerine gönderiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Bolu'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 140 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

09.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:16
Bolu'da gözetim süresi dolan 140 kişi evlerine gönderiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Bolu'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 140 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

Türkiye'ye 26 Mart'ta giriş yapan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Yurdu'nda yerleştirilen; aralarında öğrenci, şoför ve işçilerin bulunduğu kişilerden 140'ının 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 140 kişi, evlerine gönderilmeye başlandı.

Bazı vatandaşlar, yakınları tarafından alınarak memleketlerine giderken bazıları ise Bolu AFAD İl Müdürlüğünce otobüsle Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan, Osmaniye, Çorum ve Kilis illerine gönderildi.

Bolu'da gözlem altında tutulan diğer vatandaşların ise 14 günlük gözetim sürelerinin dolmasının ardından sağlık kontrolleri yapılarak yarın memleketlerine gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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