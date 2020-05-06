Bolu'da göllere 600 bin alabalık yavrusu bırakıldı

Bolu'da bulunan göl, gölet ve derelere 600 bin yavru doğal alabalık yavrusu bırakıldığı bildirildi.

Bolu'da bulunan göl, gölet ve derelere 600 bin yavru doğal alabalık yavrusu bırakıldığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Abant Alabalık Üretim Tesisi'nde 2020 yılı içerisinde 600 bin alabalık yavrusu üretildiği belirtildi.

Üretimi yapılan ve doğaya salınma aşamasına gelen alabalık yavrularının Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başta Abant Gölü olmak üzere il genelinde bulunan göl, gölet ve derelere bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA