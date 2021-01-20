Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi
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Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi

20.01.2021 15:10 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:14
Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi

BOLU'da, içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yüzde 18'e düşen su seviyesi, son günlerdeki kar yağışlarıyla birlikte yüzde 21'e yükseldi.

BOLU'da, içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yüzde 18'e düşen su seviyesi, son günlerdeki kar yağışlarıyla birlikte yüzde 21'e yükseldi.

Kuraklık nedeniyle Bolu'da içme suyu kaynağı olarak kullanılan Gölköy Barajı'nda su seviyesi azaldı. Barajdaki doluluk oranı yüzde 18'e düştü. Tamamen dolu olması halinde 24 milyon metreküp suyu tutabilen Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi son günlerde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte arttı. Barajdaki su seviyesi yüzde 21'e yükseldi. Karların erimesiyle birlikte Gölköy barajının doluluk oranının yüzde 25'i aşması bekleniyor. Mevcut doluluk oranıyla hiç yağmur yağmasa dahi kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu, kentte su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği öğrenildi.


Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi
Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi
Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi
Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi
Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi
Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi
Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi
Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi
Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi
Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi
Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi
Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi
Bolu'da Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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