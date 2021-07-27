Bolu'da gölette silahla vurularak öldürülmüş ayı bulundu
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Bolu'da gölette silahla vurularak öldürülmüş ayı bulundu

Bolu'da gölette silahla vurularak öldürülmüş ayı bulundu
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'daki Aladağ Göleti'nde silahla vurularak öldürülmüş ayı bulundu.

Bolu'daki Aladağ Göleti'nde silahla vurularak öldürülmüş ayı bulundu.

Seben ilçesindeki Aladağ Göleti'nin yüzeyinde bir hayvan olduğunu gören köylüler, traktör ve kayık yardımıyla hayvana ulaştı.

Önce gölete bir ineğin düştüğünü zanneden köylüler, ayı cesedi görünce şaşırdı.

Köylüler, halat yardımıyla kıyıya çıkardıkları ayının vücudunda kurşun izlerine rastladı.

Yayla sakinlerinden Ramazan Köklü, AA muhabirine, "Köylüler gölde inek olduğunu sanmış. Gelmişler, göle botla girince ayının olduğunu görmüşler." dedi.

Köylüler ayının gölden çıkarılmasının ardından Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayarak bilgi verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ayının ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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