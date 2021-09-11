Bolu'da göl ve göletleri balıklandırma çalışması yapıldı - Haberler
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Bolu'da göl ve göletleri balıklandırma çalışması yapıldı

AA / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel
Bolu'da göl ve göletleri balıklandırma çalışması yapıldı

Bolu'da göl, gölet ve akarsuların balıklandırılması amacıyla Yeniçağa ve Dereköy göletlerine 110 bin sazan yavrusu salındı.

Bolu'da göl, gölet ve akarsuların balıklandırılması amacıyla Yeniçağa ve Dereköy göletlerine 110 bin sazan yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında Bolu Su Ürünleri İstasyonu Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan balık yavrularının göl, gölet ve akarsulara salınmasına başlandı.

Proje kapsamında Bolu'da üretilen toplam 468 bin 550 sazan yavrusundan 110 bini Yeniçağa Gölü ile Derekey Göleti'ne, Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat ve Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar tarafından salındı.

Proje kapsamında Bolu'da üretimi yapılan sazan yavrularının yıl içinde il genelindeki 26 farklı noktada yer alan göl, gölet ve akarsulara salınacağı öğrenildi.

AA / İsmail Kabasakal - Son Dakika Haberleri
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