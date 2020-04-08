Bolu'da girişe sınırlandırılan caddeye bariyer Bolu'da girişe sınırlandırılan caddeye bariyerBOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin sınırlandırıldığı kentin en işlek caddesi bariyerlerle kapatıldı.

Bolu'da girişe sınırlandırılan caddeye bariyer

BOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin sınırlandırıldığı kentin en işlek caddesi bariyerlerle kapatıldı. Caddede işi olmamasına rağmen gezen kişilere 3 bin TL para cezası uygulandı. Bolu Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararla trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'ne yayaların çıkışları yasaklandı. Caddeye yalnızca işi olanların maskeli girişlerine izin verildi. Polis ekipleri, caddenin girişlerini bariyerlerle kapattı. Yalnızca işi olanların caddeye girişine izin verildi. İşi olmamasına rağmen caddede dolaşan kişilere 3'er bin TL ceza kesildi. Dün yapılan denetimlerde 38 kişiye ceza kesildi.

Kaynak: DHA