21.10.2019 14:28

Bolu'da girdiği evin sahibinin yakalattığı hırsız adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu'da hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından fark edilerek yakalatılan C.G. adlı şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Gölyüzü mahallesinde bulunan bir apartman dairesine hırsızlık yapmak için giren C.G. (23), apartmandan çıktığı sırada girdiği evin sahibi ile karşılaştı. C.G.'den şüphelenen ev sahibi, evine girdiğinde eşyalarını dağıtıldığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şüpheli kadının eşgalini alarak yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Köroğlu Mahallesi'nde görülmesi üzerine ekiplerin yaptığı operasyonla C.G. yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen C.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA