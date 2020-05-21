Bolu'da, geyik sürüsü doğal yaşamlarında görüntülendi Bolu'da, geyik sürüsü doğal yaşamlarında görüntülendi Bolu'da korona virüs salgınıyla yaban hayatın yaşam alanı genişledi Bolu'da, korona virüs salgını sonrası yaban hayvanlarının yaşam alanlarının genişlemesiyle birlikte köy yakınlarına kadar gelen geyik sürüsü görüntülendi.

Bolu'da, geyik sürüsü doğal yaşamlarında görüntülendi

Bolu'da korona virüs salgınıyla yaban hayatın yaşam alanı genişledi

BOLU - Bolu'da, korona virüs salgını sonrası yaban hayvanlarının yaşam alanlarının genişlemesiyle birlikte köy yakınlarına kadar gelen geyik sürüsü görüntülendi.

Türkiye'de, korona virüs salgını sonrasında şehirler arası yolculukların kısıtlanması, vatandaşların evlerinde kalmalarına yönelik çağrılar ve piknik alanlarının yasaklanmasıylan birlikte yaban hayvanlarının doğal yaşam alanları genişledi. Bolu'nun Kıbrsıcık ilçesine bağlı Alemdar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda sürüler halinde yaşayan geyikler, vatandaşların evlerinde kalmalarını fırsat bilerek köy yakınlarına kadar indi.

Beslenebilmek için Alemdar köyü civarında sürü halinde dolaşan genç geyik sürüsü doğal yaşamlarında kameralara yansıdı. Sessizliğin hakim olduğu yeşil alanlarda beslenen geyikler daha sonra tekrar ormanlık alanlara gitti.

Kaynak: İHA