BOLU'DA GERÇEĞİNİ ARATMAYAN KUYUMCU SOYGUNU TATBİKATI

BOLU (DHA) - BOLU'da polisin düzenlediği tatbikatta, bir kuyumcu soygununun ardından kaçan 3 kişi nefes kesen takibin ardından yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, 'Panter B' adıyla bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanı 2 kişi tarafından soyuldu, kuyumcu da silahla vurularak yaralandı. Soyguncular, kendilerini bekleyen otomobile binip kaçtı. İhbar üzerine, polisler kısa sürede olay yerine geldi. Bu sırada diğer ekiplere, şüphelilerin beyaz bir araçla kaçtığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu bilgisi verildi. Ekipler, telsiz anonsu ile silahlı 3 kişinin kaçtıkları güzergahta önlem alınması istendi. Kuyumcu çevresinde de güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekibi geldi. Soyguncuların kullandığı araç, D-100 yolu üzerinde durduruldu. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.