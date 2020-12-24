Bolu'da genç kızı parkta bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Bolu'da genç kızı parkta bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

24.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:42
Bolu'da genç kızı parkta bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bolu'da parkta yürüyüş yapan genç kızı bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bolu'da parkta yürüyüş yapan genç kızı bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Karaçayır Mahallesi'ndeki parkta yürüyüş yapan M.C'yi (24) bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Z.K. (23), sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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