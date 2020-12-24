Bolu'da, genç kızı 3 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı
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Bolu'da, genç kızı 3 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı

24.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:53
Bolu'da, genç kızı 3 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı

Bolu'da, parkta yürüyen M.C. (24) isimli genç kızı 3 yerinden bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bolu'da, parkta yürüyen M.C. (24) isimli genç kızı 3 yerinden bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Parkı'nda yürüyen M.C. isimli genç kız, arkasından gelen bir kişi tarafından bacakları ve ellerinin 3 farklı yerinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yerde kalan genç kız çevredekilerden yardım istedi. M.C.'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kız, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Zeki K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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