Bolu'da gazeteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bolu'da görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kentteki gazeteciler, AA muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Gazeteci Burhan Yeşiltaş, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", yaşamda Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva", haberde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" başlıklı karesine oy verdi.

Yeşiltaş, oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin de güçlü görseller olduğunu belirterek, "AA'nın fotoğraflarının hepsi birbirinden güzel. Tarihe not düşen bir kurum olan AA'ya ve çalışanlarına bu kareleri ölümsüzleştirdikleri için teşekkür ederim." dedi.

Aslı Akış ise sporda Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti", yaşamda Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik", haberde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" başlıklı fotoğrafını oyladı.

AA'ya çalışmadan dolayı teşekkür eden Akış, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırısında hayatını kaybedenlerin son yolculuğuna uğurlandığı fotoğraf, zulmün, acının, dramın en etkileyici fotoğrafıydı. Yaşam kategorisinde oyladığım, koronavirüsten korunmaları için bebeklere yüz siperliği takılarak önlem alındığını gösteren fotoğraf, aslında insan hayatının doğumundan başlayarak mucizelere gebe olduğunun göstergesiydi. Gülen Taylandlı bebek unutulmaz bir kare. Spor kategorisinde, Moskova'da düzenlenen buz pateni 2020 müsabakalarında çekilen kare, beyazın ve mavinin buz üstündeki görsel şöleniydi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder