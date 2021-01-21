Garajda park halindeki minibüs yandı

Bolu'da inşaat halindeki apartmanın garajında park halinde bulunan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Yolçatı Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir apartmandan dumanlar çıktığını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, garajda bulunan park halindeki minibüste çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder