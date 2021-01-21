Garajda park halindeki minibüs yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Garajda park halindeki minibüs yandı

21.01.2021 22:35 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:59

Bolu'da inşaat halindeki apartmanın garajında park halinde bulunan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da inşaat halindeki apartmanın garajında park halinde bulunan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Yolçatı Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir apartmandan dumanlar çıktığını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, garajda bulunan park halindeki minibüste çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Garajda park halindeki minibüs yandı
Garajda park halindeki minibüs yandı
Garajda park halindeki minibüs yandı
Garajda park halindeki minibüs yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Şener Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Rusya Sivasspor Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Garajda park halindeki minibüs yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 23:00:03. #1.14#
title