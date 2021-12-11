Freni boşalan hafif ticari araç istinat duvarını aşarak binaya çarptı - Haberler
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Freni boşalan hafif ticari araç istinat duvarını aşarak binaya çarptı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da freni boşalan hafif ticari araç, istinat duvarını aşarak binaya çarptı.

BOLU (AA) - Bolu'da freni boşalan hafif ticari araç, istinat duvarını aşarak binaya çarptı.

Dağkent Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan İsmail T, 41 ACT 156 plakalı hafif ticari aracını yol kenarına park ederek çalışmaya başladı.

Kısa süre sonra freni boşalan araç, yol boyunca yaklaşık 100 metre geri gittikten sonra istinat duvarını aşarak binaya çarptı. Çarpma sesi üzerine aracını park ettiği yere giden İsmail T, kazayı gördü.

Hafif ticari araç, olay yerine gelen polis ekiplerinin rapor tutmasının ardından vinç yardımıyla kaldırıldı.

Yaralananın olmadığı kazada, araçta ve binada hasar oluştu.

Freni boşalan hafif ticari araç istinat duvarını aşarak binaya çarptı

Freni boşalan hafif ticari araç istinat duvarını aşarak binaya çarptı

Freni boşalan hafif ticari araç istinat duvarını aşarak binaya çarptı

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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