Bolu'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bolu'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

27.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:06
Bolu'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Bolu'da etkili olan fırtınada kentteki bir binanın çatısı uçtu, sinyalizasyon direkleri ve ağaçlar devrildi.

Bolu'da etkili olan fırtınada kentteki bir binanın çatısı uçtu, sinyalizasyon direkleri ve ağaçlar devrildi.

Sümer Mahallesi'nde bulunan Bolu Seyit Avşar Yurt Müdürlüğü binası uçtu. Çatıdan uçan parçaların düştüğü Bolu-Mudurnu kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.

Çatıdan düşen parçaların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yurt binası ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem alındı.

Fırtına nedeniyle ayrıca bazı sinyalizasyon direkleri ve ağaçlar yollara devrildi.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sorumluluk sahasındaki tabiat parkının kuvvetli rüzgar nedeniyle ziyaretçilerin can ve mal güvenliği açısından ziyarete kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Ceyda Düvenci Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 14:17:18. #1.14#
title