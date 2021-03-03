Bolu'da fırtına onlarca çam ağacını devirdi
03.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:26
BOLU'da, Aladağ Yaylası bölgesinde kuvvetli fırtına nedeniyle metrelerce yükseklikteki onlarca çam ağacı devrildi.
BOLU'da, Aladağ Yaylası bölgesinde kuvvetli fırtına nedeniyle metrelerce yükseklikteki onlarca çam ağacı devrildi.
Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Aladağ Yaylası'nda, metrelerce yükseklikteki onlarca çam ağacı devrildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Çalışmaların ardından devrilen ağaçların kaldırılacağı öğrenildi. Devrilen onlarca çam ağacının görüntüsü dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK