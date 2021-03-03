Fırtına nedeniyle çok sayıda çam ağacı devrildi
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Fırtına nedeniyle çok sayıda çam ağacı devrildi

03.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:43

Bolu'nun Aladağ Yaylası, Dörtdivan ve Kıbrıscık ilçelerindeki ormanlık alanlarda, fırtına nedeniyle onlarca çam ağacı devrildi.

Bolu'nun Aladağ Yaylası, Dörtdivan ve Kıbrıscık ilçelerindeki ormanlık alanlarda, fırtına nedeniyle onlarca çam ağacı devrildi.

Havanın ısınmaya başlaması nedeniyle ormanlık alanlardaki karlar eridi ve toprak yumuşamaya başladı.

Son bir hafta içerisinde fırtınanın da etkili olmasıyla Aladağ Yaylası, Dörtdivan ve Kıbrıscık ilçelerindeki ormanlık alanlarda onlarca çam ağacı devrildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Devrilen ağaçlar çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırılacak.

Fırtına nedeniyle çok sayıda çam ağacı devrildi
Fırtına nedeniyle çok sayıda çam ağacı devrildi
Fırtına nedeniyle çok sayıda çam ağacı devrildi
Fırtına nedeniyle çok sayıda çam ağacı devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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