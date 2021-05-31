BOLU'DA, FIRTINA ÇAM AĞAÇLARINI DEVİRDİ
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BOLU'DA, FIRTINA ÇAM AĞAÇLARINI DEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, Aladağ Yaylası bölgesinde önceki gün etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle çam ağaçları devrildi.

BOLU'da, Aladağ Yaylası bölgesinde önceki gün etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle çam ağaçları devrildi.

Bolu'da yüksek kesimlerde etkili olan fırtına nedeniyle Aladağ Yaylası'nda bazı çam ağaçları devrildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Fırtınaya dayanamayan ağaçlar köklerinden devrilirken, çalışmaların ardından devrilen ağaçların kaldırılacağı öğrenildi.

BOLU'DA, FIRTINA ÇAM AĞAÇLARINI DEVİRDİ
BOLU'DA, FIRTINA ÇAM AĞAÇLARINI DEVİRDİ
BOLU'DA, FIRTINA ÇAM AĞAÇLARINI DEVİRDİ
BOLU'DA, FIRTINA ÇAM AĞAÇLARINI DEVİRDİ
BOLU'DA, FIRTINA ÇAM AĞAÇLARINI DEVİRDİ
BOLU'DA, FIRTINA ÇAM AĞAÇLARINI DEVİRDİ
BOLU'DA, FIRTINA ÇAM AĞAÇLARINI DEVİRDİ
BOLU'DA, FIRTINA ÇAM AĞAÇLARINI DEVİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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