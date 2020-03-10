Bolu'da fırtına ağaçları devirdi, elektrik kesintilerine neden oldu
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Nakkaş, Bolu, Güncel

Bolu'da fırtına ağaçları devirdi, elektrik kesintilerine neden oldu

Bolu'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

10.03.2020 04:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 04:26
Bolu'da fırtına ağaçları devirdi, elektrik kesintilerine neden oldu

Bolu'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Kent merkezinde Aşağısoku Mahallesi'nde Hacı Nakkaş Cami'nin önündeki iki çam ağacı fırtına nedeniyle yanda bulunan lojmanın üzerine devrildi. Devrilen ağaçlar yüksek gerilim hatlarına da zarar verdi ve mahallenin elektriğinin kesilmesine sebep oldu.

Öte yandan, Sağlık Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısı fırtına nedeniyle uçtu ve kopan parçalar cadde üzerinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Üzerine çatı kaplama malzemesi düşen bir otomobilin arka camı kırıldı.

Fırtına nedeniyle, İzzet Baysal Caddesi'ndeki 3 aydınlatma direği devrildi, Tabaklar, İhsaniye, Karamanlı, Kültür, Borazanlar, Sağlık, Sümer, Tepecik ve Çıkınlar mahallelerinde zaman zaman elektrik kesintisi yaşandı.

SEDAŞ ekipleri, elektrik kesintisi yaşanan bölgelerdeki arızaların giderilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Manşet

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