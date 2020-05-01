Bolu'da, filyasyon testleri sonucu 5 kişide korona virüs tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bolu'da, filyasyon testleri sonucu 5 kişide korona virüs tespit edildi

Bolu'da, filyasyon testleri sonucu 5 kişide korona virüs tespit edildi
01.05.2020 13:01 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:01

Bolu'da, sağlık ekipleri tarafından yapılan son filyasyon testlerinde, 5 kişinin korona virüse yakalandığı açıklandı.

Bolu'da, sağlık ekipleri tarafından yapılan son filyasyon testlerinde, 5 kişinin korona virüse yakalandığı açıklandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Bolu Valiliği tarafından kentteki son durum hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin yaptığı son filyasyon testlerinde 5 kişinin korona virüse yakalandığı açıklandı. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sürdürülen etkin mücadele neticesinde olumlu ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu çerçevede pozitif vaka olarak tespit edilmiş vatandaşlarımızın tedavilerini müteakip tedbiren devam ettirilen karantina günleri sonunda hastanelerimizden taburcu olmalarını hepimiz sevinçle karşılamaktayız. Ancak unutmamak gerekir ki güzel günlerin ışığını görmüş olmamız tehlikenin geçtiği anlamına gelmemektedir. Bilakis virüsün salgın tehlikesi ilimizde tüm hızıyla devam etmektedir. Nitekim sağlık personelimiz tarafından yapılan son filyasyon testleri neticesinde 5 vatandaşımızda Covid-19 testi pozitif saptanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise vatandaşların tedbirlere uyması gerektiği aksi ceza işlemlerinin uygulanacağı belirtildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haberler
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi
Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
'Bu noktaya gelmek kolay olmadı' diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli koronavirüs çağrısı: Tedbirde ısrarcı olalım
"Bu noktaya gelmek kolay olmadı" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli koronavirüs çağrısı: Tedbirde ısrarcı...
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Özkan Uğur Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Mauricio Isla Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ankara 1 Mayıs Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Bolu'da, filyasyon testleri sonucu 5 kişide korona virüs tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 14:29:10. #1.15#
title