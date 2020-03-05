Bolu'da, FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

05.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:02

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, 2015 yılında Polis Akademisi'nden ilişiği kesilen, ankesörlü ve sabit telefonlarla örgütün "mahrem imamları" ile irtibat kurduğu belirlenen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheliler M.K., E.D., Ö.F.E., B.A., F.A., S.E.T., A.E.G. gözaltına alındı.



İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekipler, firari olan bir FETÖ şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU

Kaynak: İHA