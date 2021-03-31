Bolu'da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
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Bolu'da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi Bolu merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında askerlerin de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında askerlerin de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında aralarında askerlerin de olduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için Bolu, Balıkesir, Ankara, Gaziantep ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen aktif görevdeki askerler H.Ç. ve K.G, meslekten ihraç edilmiş astsubay E.G, eski sağlık astsubay Y.E.Y, özel şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E. ile herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K. yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu'da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Bolu'da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Bolu'da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Bolu'da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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