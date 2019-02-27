Bolu'da Fetö Sanığı Subayların Davası

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve görevdeyken açığa alınan 3'ü tutuklu, 7 subayın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, bazı sanıkların dijital materyal incelemelerin tamamlandığını ve dosyaya eklendiğini belirterek, hem sanıkların hem de avukatlarının bu raporları inceleyebileceğini söyledi.

Daha sonra, tutuklu sanıklar ve avukatlar müvekkileri hakkında tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bir tanığın dinlenilmesi ve dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 10 Nisan'a ertelendi.

Kaynak: AA