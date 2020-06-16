Bolu'da FETÖ/PDY kapsamında bir şüpheli tutuklandı
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Bolu'da FETÖ/PDY kapsamında bir şüpheli tutuklandı

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bolu'da FETÖ/PDY kapsamında bir şüpheli tutuklandı
16.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:57

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen ve haklarındaki arama kararı kapsamında gözaltına alınan M.K. (27) ile R.T'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.T. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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