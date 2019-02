Bolu'da Fetö/pdy Davaları

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski Seben ilçe müftüsünün yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuksuz sanık eski müftü M.Y. ile avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, M.Y'nin dijital materyallerinde yapılan incelemede, 2016 Nisan'dan Haziran ayının sonuna kadar örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videolarının olduğu internet siteleri ile örgütün yayın organlarının internet sitelerine giriş yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Daha sonra sanık M.Y'nin Seben ilçesinde müftülük yaptığı dönemde imam olan B.Y. tanık olarak dinlenildi.

M.Y. ile 7-8 ay kadar çalıştığını kaydeden B.Y, sanığın hükümet ve icraatlarından hoşlanmadığı yönünde söylemleri olduğunu öne sürerek, "Fakat bu söylemler o yapının propagandası şeklinde değildi. Ayrıca birtakım imam arkadaşlarla tefsir dersleri yapardı. Derslerde M.Y, 'sosyal medyada yaptığınız paylaşımlara, yazdığınız cümlelere dikkat edin. Yarın ne olacağı belli olmaz. Bu devran böyle gitmez. Yarın rüzgar tersine dönebilir' şeklinde uyarılarda bulunurdu." diye konuştu.

Tanığın dinlenilmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne iye olmak" suçunda 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.

Mahkeme, sanık ve avukatının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

Açığa alınan öğretmenin davası başladı

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık, açığa alınan öğretmen A.E'nin yargılanmasına başlandı.

Savunma yapmaya başlayan sanık, üniversitede ders çalıştırdığı F.Ç. ve F.Ş'nin askeri okulları kazanmasının ardından örgütün talimatıyla 1 yıl kadar Ankara'ya giderek bu kişilerle görüştüğünü anlattı.

Sanık A.E, okulu bittikten sonra kendisine İstanbul'daki dershanelerden birinde çalışması sözü verildiğini ancak hiçbir dershane ya da okulda görev vermemeleri üzerine KPSS sınavını kazanarak öğretmen atandığını, ByLock programını da İstanbul'da bulunduğu dönemde yüklediğini aktardı.

ByLock'u "öğrencilerin hattına kurun" talimatı verilmiş

ByLock programını kullandığı hattın bir öğrenciye ait olduğunu belirten A.E, "O dönemde kullandığımız telefon hatlarının öğrencilere ait olması istenirdi. Kendi adımıza telefon hattımız yoktu. Şu an programı nasıl indirdiğimi hatırlayamıyorum. Kullanıcı adının 'Adem' olduğunu hatırlıyorum. Ancak ID ve şifre bilgilerini hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Söz verilen sanık avukatı da müvekkilinin tüm bildiklerini anlattığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Sanığın tutuklu bulunduğu süre ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimalini göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

