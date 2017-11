Bolu'da Fetö/pdy Davaları

Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan 2 ayrı davada 9 sanık, hakim karşısına çıktı.



Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile yargılanan tutuklu sanıklar Caner Şengül, Uğur Akkaya, tutuksuz sanıklar M.B, H.E, Y.E, S.D, M.B. ve İ.B. ile avukatları ve yakınları katıldı. Firari durumda olan Çiğdem Şen ise duruşmada yer almadı.



Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.



İşçi başladığı yurda 3 ay sonra müdür olmuş



Örgüte müzahir Erdem Öğrenci Yurdu'nda müdürlük yapan tutuklu sanık Caner Şengül savunmasında, söz konusu öğrenci yurduna muhasebe bölümüne işçi kadrosundan işe girdikten 3 ay sonra müdür olduğunu belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Kendisi hakkında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddialarının bulunduğunu dile getiren Şengül, "Öncelikle ben 'ByLock' kullanmadım. Bu programı telefonuma yüklemedim. Sonu 5700 ile biten hat bizzat benim tarafımdan kullanılan hattır. 9979 ile biten hat benim üzerime kayıtlı olmakla birlikte çalıştığım yurt tarafından öğrenci velilerine ulaşmak ve diğer işlerde kullanılan hattır. İlk çıkardığım tarihte benim tarafımdan kullanılmış olabilir. Fakat daha sonra yurt işlerinde kullanılmıştır." dedi.



Tutuklu sanık Uğur Akkaya da savunmasına, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (AİBÜ) öğretim görevlisi iken ihraç edildiğini söyleyerek başladı.



Hakkındaki suçlamaları reddeden, terör örgütü üyesi olmadığını öne süren Akkaya, faiz hassasiyeti nedeniyle Bank Asya ile çalıştığını, bu bankaya destek olma gibi bir amaç gütmediğini savundu.



Akkaya, hakkındaki "ByLock" iddialarını da kabul etmeyerek, "ByLock kullanmadım. 0736 ile biten GSM hattında 'ByLock' kullandığım tespit edilmiş ise de buna ilişkin iddiayı reddediyorum. 2015 Haziran ayına kadar bu telefonu kullanmıştım. Bilindiği üzere İOS işletim sistemi olan telefonlarda 'ByLock' yüklemesi mümkün değildir." dedi.



Mahkeme başkanı sanık Akkaya'ya "ByLock" kullanıcı adı ve şifresini okuyarak bu bilgilerin kendisi ile uyuştuğunu hatırlattıktan sonra "ByLock" listesinde kayıtlı kişilerin isimlerini okudu.



Akkaya, mahkeme başkanının okuduğu yaklaşık 20 kişiden bazılarını tanıdığını belirterek, buna rağmen "ByLock" kullanmadığı için bu kişilerle bu uygulama üzerinden iletişim sağlamadığını savundu.



Ek iş olarak Cihan Haber Ajansı'na seçim sonuçlarını bildirmiş



Evinde yapılan aramada "Yeni Bahar", "Ailem" ve "Aksiyon" dergisi ile zaman gazetesinin 2015 tarihli nüshalarının yanı sıra, Cihan Haber Ajansı seçim kimlik kartı ele geçirilen tutuksuz sanık S.B. ise hakkındaki iddiaları reddetti.



Kendisinin Gerede ilçesinde deri sanayinde işçi olarak çalıştığını ifade eden S.B. "Kazancım az olduğu için çoğu zaman ek işler yapardım. Zaman Gazetesinin Gerede yetkilisi benim bu durumumu bildiği için bir günlük ücret karşılığında bana seçim sonuçlarını aktarmamı söylemişti. Ben de bunu kabul etmiştim. Bu seçim 7 Haziran seçimlerinden önceydi diye hatırlıyorum ama tam tarihini hatırlamıyorum." dedi.



Bankaya destek çağrısından sonra hesaplarında sürekli artış olmuş



Gerede'de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir lisenin pansiyonunda sorumlu müdür yardımcısı iken görevinden ihraç edilen tutuksuz sanık Y.E. de hakkındaki iddiaları reddederek, "Odamda bulunan 2016 yılının ilk 3 ayına ait Sızıntı dergileri yurda kargo ile gönderilirdi. Benim hiçbir aboneliğim ya da üyeliğim yok." diye konuştu.



Bank Asya'ya destek olduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığını ileri süren Y.E. sadece faizsiz olduğu için bu bankayı tercih ettiğini dile getirdi.



Tutuksuz sanık Y.E, mahkeme başkanının Bank Asya'da bulunan hesabındaki hareketliliğe dikkati çekerek, "Hesabınızda 2013 Aralık ayında hiç para yokken 2014 Ocak itibari ile para yatırılmaya başlanmış. Ocak ve Şubat aylarında arka arkaya 2 ay toplam 16 bin lira para yatırılmış. Yıl içinde sürekli azalıp artmalar olmuş. 2015 yılı Mart ayında 44 bin liraya artmış. 2016 yılının sonuna kadar sürekli para yatırılma işlemleri yapılmış bunu nasıl açıklayacaksınız?" sorusuna, bankaya yatırdığı paraların kendisine kalan miras ile eşinin yaptığı ticaretten dolayı eline geçen paralar olduğu cevabını verdi.



Gabon'a kereste araştırmaya gitmiş



Kapatılan Gerede Sanayici ve İş Adamları Derneği'ne üye olduğu ve çocuğunu Fatih Koleji'ne gönderdiği için hakkında dava açılan tutuksuz sanık H.E. de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Gerede Sanayici ve İş Adamları Derneği üyesi olmadığını ve bu dernek hakkında hiçbir bilgisinin bulunmadığını ileri süren H.E, üyelik kaydının neden dolayı çıktığını bilmediğini savundu.



Sanık H.E, ilçede bulunan bazı esnaflarla ticaret amacı ile yurt dışına çıktıklarını da ifade ederek, "İlçede deri ve değişik sektörlerde faaliyet gösteren bazı esnaflarla bir Afrika ülkesi olan Gabon'a gittik. Buraya gidişimiz tamamen ticari amaçlıydı. Orada kereste fiyatlarının uygun olduğunu duymuştum. O nedenle araştırma yapmak için gittim. Diğer arkadaşlarımız da kendi alanlarında incelemelerde bulundu." diye konuştu.



Sanık H.E, Gabon'da kendilerini bir Türk'ün karşıladığını belirterek, bazı iş adamları ile görüştükten sonra ülkede bulunan Türk okuluna gittiklerini söyledi.



Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmaları erteledi.