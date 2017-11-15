Bolu'da Fetö/pdy "Çatı Davası"

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 25'i firari, 53'ü tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'ndaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık yakınları ve avukatları katıldı.



Mahkeme başkanı, duruşma öncesinde 18 kişinin ByLock dökümlerinin mahkemeye ulaştığını ifade ederek, bu dökümlerin avukatları vasıtasıyla sanıklara ulaştırılacağını söyledi.



Duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam etti.



Mahkeme huzurunda yemin ederek ifadesine başlayan tanık A.Ç, savcılık ifadesinde verdiği bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, bazı sanıklar tarafından Çizmeci Motel ile Köyümder Derneği'nin merkez binasında düzenlenen sohbetlerin doğru olmadığını iddia etti.



Ayrıca daha önceki ifadesinde örgüt tarafından İstanbul ve Konya'da düzenlenen gezilere katıldığını söylediğini anımsatan A.Ç. bu ifadelerini de reddederek, "Ben de bir din görevlisiydim. Şu anda ihraç edildim. Bir ara M.M. ve A.C. ile birlikte Emekli Din Görevlileri Derneği'ni kurduk. Amacımız Kur'an-ı Kerim öğretmekti. Üye bulamadığımız için kapattık. Derneğin FETÖ/PDY ile bağlantısı yoktur." diye konuştu.



Fatih Koleji'nde bir süre bekçi olarak görev yapan tanık A.B. de daha önceki ifadelerinin baskı altında alındığını ileri sürerek, darbe teşebbüsünden sonra gözaltına alındığını ve tutuklanabileceği korkusuyla birtakım ifadelerde bulunduğunu belirtti.



A.B, Fatih Koleji'nde bekçi olarak çalışıyorken işine son verildiğini dile getirerek, "SGK kaydım nedeniyle darbe teşebbüsünden sonra gözaltına alındım. Sonrasında ifadeye alındığımda terör örgütüne veyahut onlara müzahir okullara ulaşan herkesin tutuklandığı gerçeğini düşündüm. Tutuklanma korkusuyla resimlerde gösterilen ve bir şekilde tanıdığım şahısların isimlerini sayarak adı geçen şahıslarla Cuma Kartal'ın, o olmadığı sırada da Ünver Saha'nın okulda cemaat toplantıları yaptığını söyledim fakat bu beyanım doğru değildir." dedi.



Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.



İddianameden



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 120 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Adnan Daylan, Cuma Kartal, Suat Türkoğlu, Mustafa Çaka, Ahmet Çelebi ile tutuklu sanıklar Şevket Kahraman, Ali Osman Çelik ve Emin Sinoplu hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan, 15'er yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamede, 137 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.