05.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:45

Bolu'da FETÖ operasyonunda 7 şüpheli adliyede

BOLU merkezli 6 ilde polisin düzenlediği FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2015 yılında polis akademisinden atılan ve ankesörlü telefonlarla örgütün mahrem imamları ile irtibat kurdukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da olduğu tespit edilen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheli, Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Firari bir şüphelinin ise Japonya'ya kaçtığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K, E.D, Ö.F.E., B.A., F.A, S.E.T. ve A.E.G. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu