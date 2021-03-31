Bolu'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede
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Bolu'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Güncel
Bolu'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede

BOLU merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BOLU merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 ilde 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E. ile eski astsubay Y.E.Y.'yi Bolu'da, görevden uzaklaştırılan astsubay E.G.'yi Balıkesir'de, aktif görevdeki uzman çavuş H.Ç.'yi Gaziantep'te, herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K.'yi Edirne'de, aktif görevdeki uzman çavuş K.G.'yi de Ankara'da yakaladı. Bolu'ya getirilen 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Bolu'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede
Bolu'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede
Bolu'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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