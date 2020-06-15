Bolu'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
BOLU'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
15.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:57
BOLU'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı iddia edilen M.K. (27) ve R.T. (25) için yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA