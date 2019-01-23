Bolu'da Fetö'nün İş Adamları Yapılanması Davasında Mütalaa

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını sundu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Dosya kapsamında araştırılacak başka husus olmadığını belirten mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısından esas hakkındaki mütalaasını vermesini istedi.

İddia makamı, tüm sanıkların örgüt üyeliğinin sabit görüldüğünü savunarak, 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar cezalandırılmalarını talep etti.

Söz alan sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı 26 Mart'a erteledi.

- İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 38 sayfalık iddianamede, 13 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altı aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA