Bolu'da Fetö'nün Geredeli İş Adamları Yapılanması Davasında Mütalaa

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Yavuz Şen ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Dosya kapsamında araştırılacak başka husus olmadığını belirten mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısından esas hakkındaki mütalaasını vermesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Yavuz Şen'in "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken, tutuksuz sanık C.U'nun ise "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası" suçlarından 9 yıl altı aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Tutuksuz sanıklardan H.Ç ve M.D'nin de "terör örgütü üyeliği suçundan" 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep eden cumhuriyet savcısı, bu sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, diğer 16 sanığın da "terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz alan sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.

Kaynak: AA