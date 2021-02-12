Bolu'da fahiş fiyat uygulayan 11 işletmeye ceza verildi

Bolu'da gerçekleştirilen "fahiş fiyat artışı" denetimleri kapsamında 11 işletmeye 8 bin 136 lira idari para cezası verildi.

Bolu Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son günlerde başta gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki ücret artışları olmak üzere piyasadaki ürünlerin fiyat gelişmelerini yakından takip etmek amacıyla ulusal ve yerel marketlerde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, sadece son bir haftada 60 işletmede 785 ürünün fiyatları ve ücret etiketleri denetlendi. 11 işletmeye 18 ürün hakkında Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıktan 8 bin 136 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler sonucu en çok sebze meyve ile ayçiçeği yağı, tavuk ürünleri, yumurta, kuru bakliyat ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışlarının yapıldığı tespit edildi.

Ayrıca denetimlerde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen firma ve ürünlerle ilgili tutanak ve belgeler, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletildi. Kurul tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde haksız fiyat artışı yaptığına karar verilen firmalar hakkında 10 bin 911 liradan 100 bin 910 liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu belirlenenlere ise 54 bin 555 liradan 545 bin 550 liraya varan idari para cezası uygulanabilecek.

Öte yandan, Bolu Ticaret İl Müdürlüğünce 2020'de 648 firmada 4 bin 915 ürün denetlenmiş, 36 firmada 49 üründe aykırılık tespit edilerek toplam 26 bin 525 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder