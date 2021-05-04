Bolu'da "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

Bolu'da marketlerde, "fahiş fiyatın" önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Bolu'da marketlerde, "fahiş fiyatın" önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sebze ve meyve fiyatlarında yaşanabilecek fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğinde marketleri denetledi.

Bu kapsamda ekipler, il genelindeki marketlere yönelik yaptıkları denetimlerle satışı yapılan sebze ve meyvelerin fiyatlarını kontrol etti.

Denetimlerde marketlerin manav tezgahlarındaki tüm ürünlerin alış-satış fiyatlarını inceleyen ekipler, bazı ürünler için fahiş fiyat artışı yapıldığını tespit etmesi üzerine yasal işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder