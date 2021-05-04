Bolu'da "fahiş fiyat" denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bolu'da "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

Bolu'da 'fahiş fiyat' denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da marketlerde, "fahiş fiyatın" önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Bolu'da marketlerde, "fahiş fiyatın" önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sebze ve meyve fiyatlarında yaşanabilecek fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğinde marketleri denetledi.

Bu kapsamda ekipler, il genelindeki marketlere yönelik yaptıkları denetimlerle satışı yapılan sebze ve meyvelerin fiyatlarını kontrol etti.

Denetimlerde marketlerin manav tezgahlarındaki tüm ürünlerin alış-satış fiyatlarını inceleyen ekipler, bazı ürünler için fahiş fiyat artışı yapıldığını tespit etmesi üzerine yasal işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Ayşegül Yıldız Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cyle Larin Caner Erkin Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bolu'da "fahiş fiyat" denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:48:42. #1.16#

title